Наводнения в Южной Африке унесли жизни более 80 человек

В результате наводнений в Южной Африке погибли по меньшей мере 86 человек.

Источник: АР

Детали: Число погибших в результате наводнений в провинции Восточный Кейп в Южной Африке возросло до 86, сообщил в субботу министр полиции, в то время как спасатели продолжают извлекать тела из воды.

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Президент Южной Африки Сирил Рамафоса заявил в пятницу во время визита в Мтату, что власти расследуют, были ли какие-либо проблемы с местной плотиной, которые могли привести к трагедии.

По словам главы провинциального правительства, из реки вылилась стена воды высотой 3-4 метра, которая смыла жертв вместе с частями их домов, а других заблокировала внутри своих домов.

Рамафоса частично связал дожди и наводнения с изменением климата и отметил, что некоторые прибрежные регионы Южной Африки теперь постоянно уязвимы к стихийным бедствиям, связанным с погодой. В 2022 году более 400 человек погибли в результате наводнения в городе Дурбан на восточном побережье Южной Африки и его окрестностях, что, согласно исследованию, было связано с изменением климата.

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Отмечается, что количество погибших может возрасти, поскольку многие люди считаются пропавшими без вести. Спасательные команды уже почти неделю проводят поиски в затопленных районах и разрушенных домах.