Росіяни атакують ударними БпЛА, у Києві та області працює ППО

У суботу ввечері в низці областей зафіксовано рух ворожих ударних БпЛА, у Києві та області працює ППО.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Київська ОВА, КМВА, мер Києва Віталій Кличко

Дослівно Київська ОВА: "Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО".

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Деталі: Близько 23 години повітряну тривогу через ворожі ударні БпЛА оголосили також у Києві.

Загалом у суботу ввечері Повітряні сили повідомляли про рух ворожих безпілотників на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Запорізькій та Донецькій областях.

О 23:28 КМВА повідомила, що в столиці триває робота сил ППО.

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Пряма мова Кличка: "У столиці працюють сили ППО. На місто заходять БпЛА з різних нарямків".