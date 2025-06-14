Росіяни атакують ударними БпЛА, у Києві та області працює ППО
Субота, 14 червня 2025, 23:31
У суботу ввечері в низці областей зафіксовано рух ворожих ударних БпЛА, у Києві та області працює ППО.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Київська ОВА, КМВА, мер Києва Віталій Кличко
Дослівно Київська ОВА: "Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО".
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Деталі: Близько 23 години повітряну тривогу через ворожі ударні БпЛА оголосили також у Києві.
Загалом у суботу ввечері Повітряні сили повідомляли про рух ворожих безпілотників на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Запорізькій та Донецькій областях.
О 23:28 КМВА повідомила, що в столиці триває робота сил ППО.
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Пряма мова Кличка: "У столиці працюють сили ППО. На місто заходять БпЛА з різних нарямків".