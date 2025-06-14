Россияне атакуют ударными БпЛА, в Киеве и области работает ПВО

В субботу вечером в ряде областей зафиксировано движение вражеских ударных БпЛА, в Киеве и области работает ПВО.

Источник: Воздушные силы ВСУ, Киевская ОГА, КГВА, мэр Киева Виталий Кличко

Дословно Киевская ОГА: "Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО".

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Детали: Около 23 часов воздушную тревогу из-за вражеских ударных БпЛА объявили также в Киеве.

В целом в субботу вечером Воздушные силы сообщали о движении вражеских беспилотников в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях.

В 23:28 КГВА сообщила, что в столице продолжается работа сил ПВО.

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Прямая речь Кличко: "В столице работают силы ПВО. На город заходят БпЛА с разных направлений".