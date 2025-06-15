Окупанти 178 разів атакували позиції ЗСУ: найбільше на Покровському напрямку – Генштаб

Станом на 22:00 15 червня Збройні сили України відбили 178 атак російських окупаційних військ. Ворог здійснив масовані ракетні, авіаційні та артилерійські удари на різних напрямках фронту. Найбільш напружена ситуація зберігається на Покровському, Новопавлівському та Торецькому напрямках.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ

Дослівно: "Сьогодні держава-терорист завдала одного ракетного та 56 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 63 керовані бомби. Окрім того, загарбники залучили для уражень 1249 дронів-камікадзе та здійснили 4124 обстріли позицій наших військ і населених пунктів".

Реклама:

Деталі: Згідно з повідомленням Генштабу, на Покровському напрямку впродовж цієї доби російські окупаційні війська 45 разів атакували позиції Сил оборони України у районах населених пунктів у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Горіхове та в напрямку Мирного, Новоукраїнки, Муравки, Олексіївки. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 44 атаки.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили 23 ворожі атаки поблизу населених пунктів Розлив, Багатир, Новосілка та в напрямку Шевченко, Вільне Поле.

На Торецькому напрямку українські війська за сьогодні відбили 21 російську атаку у районах Диліївки, Торецька, Щербинівки, Романівки та в напрямках Плещіївки і Яблунівки.

РЕКЛАМА:

На Лиманському напрямку з початку доби українські захисники відбили 17 російських атак у районах Рідкодуба, Ямполівки, Зеленої Долини, Серебрянського лісу та в напрямку населених пунктів Глущенкове, Ольгівка, Новий Мир, Торське, Шандриголове.

На даний час на Краматорському напрямку ЗСУ зупинили шість російських штурмів. Ворог атакував у бік Ступочок та Білої Гори.

П’ять разів агресор намагався йти вперед на українські позиції на Куп’янському напрямку у районах населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка та у напрямку Голубівки та Новоплатонівки.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили п’ять ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та Верхньокам’янського, отримали відсіч.

На Харківському напрямку ворог три рази намагався просунутися до позицій ЗСУ у районі Кам’янки та в напрямку населених пунктів Липці, Красне Перше.

На Придніпровському напрямку агресор здійснив дві невдалі спроби просунутися вперед у районі Антонівського мосту.

На Оріхівському напрямку оборонці України успішно відбили штурм загарбників у напрямку Новоандріївки.

Сили оборони України продовжують стримувати ворога на Курському напрямку, де українські війська від початку доби відбили 33 атаки росіян.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.