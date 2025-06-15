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Оккупанты 178 раз атаковали позиции ВСУ: больше всего на Покровском направлении – Генштаб

Иван ДьяконовВоскресенье, 15 июня 2025, 00:26
Оккупанты 178 раз атаковали позиции ВСУ: больше всего на Покровском направлении – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

По состоянию на 22:00 15 июня Вооруженные силы Украины отразили 178 атак российских оккупационных войск. Враг нанес массированные ракетные, авиационные и артиллерийские удары на разных направлениях фронта. Наиболее напряженная ситуация сохраняется на Покровском, Новопавловском и Торецком направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ

Дословно: "Сегодня государство-террорист нанесло один ракетный и 56 авиационных ударов, применив одну ракету и 63 управляемые бомбы. Кроме того, захватчики привлекли для поражения 1249 дронов-камикадзе и осуществили 4124 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов".

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Детали: Согласно сообщению Генштаба, на Покровском направлении в течение суток российские оккупационные войска 45 раз атаковали позиции Сил обороны Украины в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Новосергиевка, Удачное, Горехово и в направлении Мирного, Новоукраинки, Муравки, Алексеевки. Сдерживая вражеское наступление, украинские защитники отразили 44 атаки.

На Новопавловском направлении украинские защитники отразили 23 вражеские атаки вблизи населенных пунктов Розлив, Багатырь, Новоселка и в направлении Шевченко, Вольное Поле.

На Торецком направлении украинские войска за сегодня отразили 21 российскую атаку в районах Дилиевки, Торецка, Щербиновки, Романовки и в направлениях Плещеевки и Яблоновки.

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На Лиманском направлении с начала суток украинские защитники отразили 17 российских атак в районах Редкодуба, Ямполевки, Зеленой Долины, Серебрянского леса и в направлении населенных пунктов Глущенково, Ольговка, Новый Мир, Торское, Шандриголово.

В настоящее время на Краматорском направлении ВСУ остановили шесть российских штурмов. Враг атаковал в сторону Ступочек и Белой Горы.

Пять раз агрессор пытался продвигаться на украинские позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Киндрашовка, Петропавловка и в направлении Голубовки и Новоплатоновки.

На Северском направлении украинские воины отбили пять вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григоровки и Верхнекаменского, получили отпор.

На Харьковском направлении враг трижды пытался продвинуться к позициям ВСУ в районе Каменки и в направлении населенных пунктов Липцы, Красное Первое.

На Приднепровском направлении агрессор предпринял две неудачные попытки продвинуться вперед в районе Антоновского моста.

На Ореховском направлении защитники Украины успешно отбили штурм захватчиков в направлении Новоандреевки.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага на Курском направлении, где украинские войска с начала суток отбили 33 атаки россиян.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

Генштаббоевые действияроссийско-украинская война
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