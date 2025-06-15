По всій Україні лунала тривога через зліт МіГ-31K
Неділя, 15 червня 2025, 02:17
Повітряні сили повідомляли про зліт російського МіГ-31К – носія аеробалістичної ракети "Кинджал". По всій Україні оголошували повітряну тривогу.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Дослівно: "Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К".
Реклама:
Деталі: Крім того, військові повідомили про кілька швидкісних повітряних цілей у різних регіонах:
- у Дніпропетровській області – курсом на захід;
- у Полтавській області – курсом на Кременчук;
- у Харківській області – курсом на Полтавщину;
- у східній частині Миколаївської області – ракети рухались північним курсом;
- західніше Кривого Рогу – курс на Кременчук.
Оновлено: О 02:41 оголосили відбій повітряної тривоги.