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По всій Україні лунала тривога через зліт МіГ-31K

Іван Д'яконовНеділя, 15 червня 2025, 02:17
По всій Україні лунала тривога через зліт МіГ-31K

Повітряні сили повідомляли про зліт російського МіГ-31К – носія аеробалістичної ракети "Кинджал". По всій Україні оголошували повітряну тривогу. 

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К".

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Деталі: Крім того, військові повідомили про кілька швидкісних повітряних цілей у різних регіонах:

  • у Дніпропетровській області – курсом на захід;
  • у Полтавській області – курсом на Кременчук;
  • у Харківській області – курсом на Полтавщину;
  • у східній частині Миколаївської області – ракети рухались північним курсом;
  • західніше Кривого Рогу – курс на Кременчук.

Оновлено: О 02:41 оголосили відбій повітряної тривоги.

повітряна тривога
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