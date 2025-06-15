По всій Україні лунала тривога через зліт МіГ-31K

Повітряні сили повідомляли про зліт російського МіГ-31К – носія аеробалістичної ракети "Кинджал". По всій Україні оголошували повітряну тривогу.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К".

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Деталі: Крім того, військові повідомили про кілька швидкісних повітряних цілей у різних регіонах:

у Дніпропетровській області – курсом на захід;

у Полтавській області – курсом на Кременчук;

у Харківській області – курсом на Полтавщину;

у східній частині Миколаївської області – ракети рухались північним курсом;

західніше Кривого Рогу – курс на Кременчук.

Оновлено: О 02:41 оголосили відбій повітряної тривоги.