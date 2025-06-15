По всей Украине прозвучала тревога из-за взлета МиГ-31К
Воскресенье, 15 июня 2025, 02:17
Воздушные силы сообщали о взлете российского МиГ-31К – носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". По всей Украине объявляли воздушную тревогу.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Дословно: "Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К".
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Детали: Кроме того, военные сообщили о нескольких скоростных воздушных целях в разных регионах:
- в Днепропетровской области – курсом на запад;
- в Полтавской области – курсом на Кременчуг;
- в Харьковской области – курсом на Полтавщину;
- в восточной части Николаевской области – ракеты двигались по северному курсу;
- западнее Кривого Рога – курс на Кременчуг.
Обновлено: В 02:41 объявили отбой воздушной тревоги.