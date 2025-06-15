Ізраїль завдав ударів по іранській газовій інфраструктурі – ЗМІ

Вид на частину 19-ї фази газового родовища Південний Парс ​​на узбережжі Перської затоки за 1400 км на південь від Тегерана. Фото: Getty Images

Ізраїльські безпілотники атакували щонайменше два об’єкти газової промисловості Ірану, включаючи найбільше у світі родовище природного газу.

Джерело: Haaretz

Деталі: В ніч на 15 червня іранські ЗМІ повідомили про авіаудари Ізраїлю по двох об'єктах, пов’язаних із видобутком і переробкою природного газу на півдні Ірану.

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Дослівно: "Іранські інформаційні агентства повідомили, що удар ізраїльського безпілотника спричинив "сильний вибух" на іранському газопереробному заводі на родовищі Південний Парс, що призвело до пожежі на об’єкті. Завод виробляє скраплений природний газ та інші продукти, однак ступінь пошкоджень наразі невідомий".

Деталі: Міністерство нафти Ірану підтвердило факт атаки, зазначивши, що інцидент стався на об’єкті, який є частиною найбільшого у світі родовища чистого природного газу. За словами міністерства, пожежу вдалося загасити, однак про ступінь пошкоджень поки не повідомляється.

Іранські агентства Fars і Tasnim повідомили, що атака сталася на 14-й фазі родовища.

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Другий удар, за даними телеканалу Fox News, припав на газовий об'єкт поблизу міста Бендер-Аббас. Ізраїльський чиновник, на якого посилається видання, зазначив, що цей удар був "сигнальним" і мав "надіслати чітке повідомлення офіційним особам у Тегерані".

Дослівно: "Якщо інформація підтвердиться, це буде перший відомий випадок атаки на нафтово-газову інфраструктуру Ірану з часів ірано-іракської війни. Попри це, Ізраїль офіційно не визнав своєї причетності до операції. Подібні об’єкти захищені системами ППО, які Ізраїль атакує з п’ятниці".