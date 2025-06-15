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Израиль нанес удары по иранской газовой инфраструктуре – СМИ

Иван ДьяконовВоскресенье, 15 июня 2025, 06:46
Израиль нанес удары по иранской газовой инфраструктуре – СМИ
Вид на часть 19-й фазы газового месторождения Южный Парс на побережье Персидского залива в 1400 км к югу от Тегерана. Фото: Getty Images

Израильские беспилотники атаковали как минимум два объекта газовой промышленности Ирана, включая крупнейшее в мире месторождение природного газа.

Источник: Haaretz

Детали: В ночь на 15 июня иранские СМИ сообщили об авиаударах Израиля по двум объектам, связанным с добычей и переработкой природного газа на юге Ирана.

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Дословно: "Иранские информационные агентства сообщили, что удар израильского беспилотника вызвал "сильный взрыв" на иранском газоперерабатывающем заводе на месторождении Южный Парс, что привело к пожару на объекте. Завод производит сжиженный природный газ и другие продукты, однако степень повреждений пока неизвестна".

Детали: Министерство нефти Ирана подтвердило факт атаки, отметив, что инцидент произошел на объекте, который является частью крупнейшего в мире месторождения чистого природного газа. По словам министерства, пожар удалось потушить, однако о степени повреждений пока не сообщается.

Иранские агентства Fars и Tasnim сообщили, что атака произошла на 14-й фазе месторождения.

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Второй удар, по данным телеканала Fox News, пришелся на газовый объект вблизи города Бендер-Аббас. Израильский чиновник, на которого ссылается издание, отметил, что этот удар был "сигнальным" и должен был "послать четкое сообщение официальным лицам в Тегеране".

Дословно: "Если информация подтвердится, это будет первый известный случай атаки на нефтегазовую инфраструктуру Ирана со времен ирано-иракской войны. Несмотря на это, Израиль официально не признал своей причастности к операции. Подобные объекты защищены системами ПВО, которые Израиль атакует с пятницы".

ИзраильИранвойнагаз
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