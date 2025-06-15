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Макрон прибув до Гренландії з безпрецедентним візитом

Олег Павлюк, Ольга КацімонНеділя, 15 червня 2025, 16:42
Макрон прибув до Гренландії з безпрецедентним візитом
Фото: Ritzau Scanpix

Президент Франції Емманюель Макрон у неділю прибув до Гренландії, яка опинилась у центрі геополітичного протистояння Данії та США.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DR

Деталі: Макрон прибув до столиці Гренландії Нуука разом із данською премʼєр-міністеркою Метте Фредеріксен. У них заплановані переговори з гренландським урядом.

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Президента Франції зустріли близько 100 місцевих жителів, частина з яких розмахували прапорами Гренландії.

Фото: DR
Фото: DR

У короткому коментарі журналістам після прибуття Макрон заявив, що приїхав до Гренландії "з посланням солідарності, підтримки та дружби".

Передісторія:

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  • У французького президента заплановані переговори з прем'єр-міністром Гренландії Єнсом-Фредеріком Нільсеном і прем'єркою Данії щодо безпеки в Північній Атлантиці та Арктиці, а також щодо зміни клімату, енергетики та критично важливих мінералів.
  • Макрон став першим іноземним лідером, який відвідав Гренландію після того, як США заявили про наміри встановити контроль над островом з міркувань національної безпеки.
  • Ця ідея не має підтримки ані серед гренландців, ані серед самих американців. За міжнародним правом, Гренландія є територією Данії, але може ініціювати референдум про незалежність.

Читайте більше про те, як Данія реагує на погрози Дональда Трампа забрати Гренландію.

ГренландіяМакронФранція
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