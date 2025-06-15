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Макрон прибыл в Гренландию с беспрецедентным визитом

Олег Павлюк, Ольга КацимонВоскресенье, 15 июня 2025, 16:42
Макрон прибыл в Гренландию с беспрецедентным визитом
Фото: Ritzau Scanpix

Президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье прибыл в Гренландию, которая оказалась в центре геополитического противостояния Дании и США.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DR.

Детали: Макрон прибыл в столицу Гренландии Нуука вместе с датским премьер-министром Метте Фредериксен. У них запланированы переговоры с гренландским правительством.

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Президента Франции встретили около 100 местных жителей, часть из которых размахивали флагами Гренландии.

Фото: DR
Фото: DR

В кратком комментарии журналистам после прибытия Макрон заявил, что приехал в Гренландию "с посланием солидарности, поддержки и дружбы".

Предистория:

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  • У французского президента запланированы переговоры с премьер-министром Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном и премьер-министром Дании по вопросам безопасности в Северной Атлантике и Арктике, а также по вопросам изменения климата, энергетики и критически важных минералов.
  • Макрон стал первым иностранным лидером, посетившим Гренландию после того, как США заявили о намерении установить контроль над островом из соображений национальной безопасности.
  • Эта идея не находит поддержки ни среди гренландцев, ни среди самих американцев. По международному праву, Гренландия является территорией Дании, но может инициировать референдум о независимости.

Читайте больше о том, как Дания реагирует на угрозы Дональда Трампа забрать Гренландию.

ГренландияМакронФранция
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