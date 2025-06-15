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На Хмельниччині затримали 59-річну агентку, яка коригувала удари РФ і виготовляла вибухівку

Катерина ТищенкоНеділя, 15 червня 2025, 17:32
На Хмельниччині затримали 59-річну агентку, яка коригувала удари РФ і виготовляла вибухівку
затримана жінка, фото СБУ

На Хмельниччині затримано жінку, яка передавала ворогу дані про військові об’єкти та виготовляла вибухівку.

Джерело: Офіс генпрокурора, СБУ

Деталі: СБУ заявила про затримання на Хмельниччині агентки ФСБ, яка коригувала авіаудари РФ по регіону та виготовляла саморобні вибухові пристрої (СВП) для терактів.

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За даними слідства, у квітні 2025 року представник ФСБ РФ завербував 59-річну місцеву безробітну жінку через месенджер Telegram. За винагороду вона погодилася проводити фото та відеофіксацію військових об’єктів на території міста.

Серед пріоритетних цілей ворога були запасні командні пункти та адміністративні будівлі ЗСУ. Для конспірації фігурантка приховано знімала військові об’єкти, імітуючи телефонну розмову, коли проходила повз них.

Одночасно вона отримала від куратора вказівку на виготовлення СВП. За інструкцією російського спецслужбіста жінка придбала всі необхідні компоненти для вибухівки, однак не встигла їх скомпонувати.

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Кіберфахівці СБУ затримали агентку "на гарячому", коли вона шпигувала поблизу військової частини.

На місці події у затриманої вилучено телефон із доказам роботи на ФСБ. Під час обшуків за місцем проживання в агентки знайдено складники до вибухового пристрою.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Хмельницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

ХмельниччинаСБУФСБ
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