В Хмельницкой области задержали 59-летнюю агентку РФ: корректировала удары

В Хмельницкой области задержана женщина, которая передавала врагу данные о военных объектах и изготавливала взрывчатку.

Источник: Офис генпрокурора, СБУ

Детали: СБУ заявила о задержании в Хмельницкой области агентки ФСБ, которая корректировала авиаудары РФ по региону и изготавливала самодельные взрывные устройства (СВУ) для терактов.

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По данным следствия, в апреле 2025 года представитель ФСБ РФ завербовал 59-летнюю местную безработную женщину через мессенджер Telegram. За вознаграждение она согласилась проводить фото и видеофиксацию военных объектов на территории города.

Среди приоритетных целей врага были запасные командные пункты и административные здания ВСУ. Для конспирации фигурантка скрытно снимала военные объекты, имитируя телефонный разговор, когда проходила мимо них.

Одновременно она получила от куратора указание на изготовление СВУ. По инструкции ФСБ женщина приобрела все необходимые компоненты для взрывчатки, однако не успела их скомпоновать.

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Киберспециалисты СБУ задержали агентку "на горячем", когда она шпионила вблизи воинской части.

На месте происшествия у задержанной изъят телефон с доказательствами работы на ФСБ. Во время обысков по месту жительства у агентки найдены компоненты для взрывного устройства.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Хмельницкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.