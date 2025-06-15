Понеділок в Україні буде теплим, на Лівобережжі пройдуть дощі

У понеділок 16 червня в Україні очікується тепла, але не надто спекотна погода, на Лівобережжі можливі дощі та грози.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

Деталі: На Лівобережжі країни очікуються короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

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Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°, у східних областях 18-23°.

У Києві та області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°; у Києві вночі 13-15°, вдень 23-25°.