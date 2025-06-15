Понеділок в Україні буде теплим, на Лівобережжі пройдуть дощі
Неділя, 15 червня 2025, 20:48
У понеділок 16 червня в Україні очікується тепла, але не надто спекотна погода, на Лівобережжі можливі дощі та грози.
Джерело: Український гідрометеорологічний центр
Деталі: На Лівобережжі країни очікуються короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
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Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°, у східних областях 18-23°.
У Києві та області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°; у Києві вночі 13-15°, вдень 23-25°.