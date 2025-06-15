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Понедельник в Украине будет теплым, на Левобережье пройдут дожди

Катерина ТищенкоВоскресенье, 15 июня 2025, 20:48
Понедельник в Украине будет теплым, на Левобережье пройдут дожди
иллюстративное фото Pixabay

В понедельник, 16 июня, в Украине ожидается теплая, но не слишком жаркая погода, на Левобережье возможны дожди и грозы.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

 

Детали: На Левобережье страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

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Температура ночью 10-15°, днем 21-26°, в восточных областях 18-23°.

В Киеве и области переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 10-15°, днем 21-26°; в Киеве ночью 13-15°, днем 23-25°.

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