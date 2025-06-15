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Із небезпечних територій Сумщини виїхали вже понад 60% мешканців – ОВА

Катерина ТищенкоНеділя, 15 червня 2025, 21:31
Із небезпечних територій Сумщини виїхали вже понад 60% мешканців – ОВА
евакуація з прикордоння Сумщини, фото поліції

Із прикордонних громад Сумщини, де оголошено евакуацію, вже виїхали понад 60% мешканців.

Джерело: голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram

Пряма мова: "Наразі підлягає евакуації населення з 213 населених пунктів у Сумській області.

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Усього з небезпечних територій виїхали вже понад 60% мешканців. Із 60 населених пунктів, звідки триває евакуація, вже повністю виїхали всі мешканці".

Деталі: Григоров повідомив, що цього тижня з прикордонних громад на Сумщині евакуювали понад 400 людей. Серед евакуйованих 26 дітей. Здебільшого це мешканці двох районів: Сумського та Шосткинського.

Сумська областьевакуація
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