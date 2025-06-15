Із небезпечних територій Сумщини виїхали вже понад 60% мешканців – ОВА
Неділя, 15 червня 2025, 21:31
Із прикордонних громад Сумщини, де оголошено евакуацію, вже виїхали понад 60% мешканців.
Джерело: голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram
Пряма мова: "Наразі підлягає евакуації населення з 213 населених пунктів у Сумській області.
Реклама:
Усього з небезпечних територій виїхали вже понад 60% мешканців. Із 60 населених пунктів, звідки триває евакуація, вже повністю виїхали всі мешканці".
Деталі: Григоров повідомив, що цього тижня з прикордонних громад на Сумщині евакуювали понад 400 людей. Серед евакуйованих 26 дітей. Здебільшого це мешканці двох районів: Сумського та Шосткинського.