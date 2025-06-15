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Из опасных территорий Сумщины выехали уже более 60% жителей – ОГА

Катерина ТищенкоВоскресенье, 15 июня 2025, 21:31
Из опасных территорий Сумщины выехали уже более 60% жителей – ОГА
эвакуация из приграничных районов Сумской области, фото полиции

Из приграничных общин Сумщины, где объявлена эвакуация, уже выехали более 60% жителей.

Источник: председатель Сумской ОГА Олег Григоров в Telegram

Прямая речь: "В настоящее время подлежит эвакуации население из 213 населенных пунктов в Сумской области.

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Всего из опасных территорий выехали уже более 60% жителей. Из 60 населенных пунктов, откуда продолжается эвакуация, уже полностью выехали все жители".

Детали: Григоров сообщил, что на этой неделе из приграничных общин Сумской области эвакуировали более 400 человек. Среди эвакуированных 26 детей. В основном это жители двух районов: Сумского и Шосткинского.

Сумская областьэвакуация
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