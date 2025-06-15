Из опасных территорий Сумщины выехали уже более 60% жителей – ОГА
Воскресенье, 15 июня 2025, 21:31
Из приграничных общин Сумщины, где объявлена эвакуация, уже выехали более 60% жителей.
Источник: председатель Сумской ОГА Олег Григоров в Telegram
Прямая речь: "В настоящее время подлежит эвакуации население из 213 населенных пунктов в Сумской области.
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Всего из опасных территорий выехали уже более 60% жителей. Из 60 населенных пунктов, откуда продолжается эвакуация, уже полностью выехали все жители".
Детали: Григоров сообщил, что на этой неделе из приграничных общин Сумской области эвакуировали более 400 человек. Среди эвакуированных 26 детей. В основном это жители двух районов: Сумского и Шосткинского.