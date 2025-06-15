У Києві та області по ворожих дронах працювала ППО
Неділя, 15 червня 2025, 23:45
У неділю ввечері Росія атакує Україну ударними БпЛА з північно-східного напрямку, у Києві та області працює ППО.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Київська обласна військова адміністрація
Дослівно ОВА: "Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях".
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Деталі: Тривогу на Київщині оголосили о 22:03.
Також Повітряні сили повідомляли про ударні БпЛА на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині.
О 23:14 у Києві також оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА.
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Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО.
Оновлено: Відбій повітряної тривоги в Києві та області оголосили після 3 години ночі 16 червня.