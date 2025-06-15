В Киеве и области по вражеским дронам работала ПВО
Воскресенье, 15 июня 2025, 23:45
В воскресенье вечером Россия атакует Украину ударными БпЛА с северо-восточного направления, в Киеве и области работает ПВО.
Источник: Воздушные силы ВСУ, Киевская областная военная администрация
Дословно ОВА: "Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям".
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Детали: Тревогу в Киевской области объявили в 22:03.
Также Воздушные силы сообщали об ударных БпЛА в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.
В 23:14 в Киеве также объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных БПЛА.
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Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО.
Обновлено: Отбой воздушной тревоги в Киеве и области объявили после 3 часов ночи 16 июня.