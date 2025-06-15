В Киеве и области по вражеским дронам работала ПВО

В воскресенье вечером Россия атакует Украину ударными БпЛА с северо-восточного направления, в Киеве и области работает ПВО.

Источник: Воздушные силы ВСУ, Киевская областная военная администрация

Дословно ОВА: "Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям".

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Детали: Тревогу в Киевской области объявили в 22:03.

Также Воздушные силы сообщали об ударных БпЛА в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

В 23:14 в Киеве также объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных БПЛА.

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Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО.

Обновлено: Отбой воздушной тревоги в Киеве и области объявили после 3 часов ночи 16 июня.