Росіяни в неділю зосередили атаки на трьох напрямках – Генштаб

На фронті від початку доби 15 червня відбулося 133 бойових зіткнення, найбільше ворожих атак зафіксовано на Покровському, а також Новопавлівському та Курському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 39 разів намагався просуватися уперед у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Олексіївка та в напрямках Миколаївки, Новопавлівки, Новомиколаївки та Покровська. Дотепер тривають три боєзіткнення. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Коптєве, Новопавлівка, Полтавка, Разіне та Сухий Яр.

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У неділю на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 136 окупантів, з них 84 – безповоротно.

На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази намагався прорвати оборону захисників у районах населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле, Новий Комар та в бік Мирного, Шевченка, Одрадного, Багатиря. Чотири боєзіткнення продовжуються дотепер. Авіаційного удару зазнали Новопіль, Толстой, Воскресенка та Мирне.

На Курському напрямку з початку доби відбулося 21 боєзіткнення, шість з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинувши 25 керованих бомб, та здійснив 200 артилерійських обстрілів, зокрема вісім – із РСЗВ.

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Дванадцять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку поблизу Торецька, в бік Русиного Яру, Новоспаського та Яблунівки. Дотепер тривають два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку російські загарбники 11 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Копанок, Новоєгорівки, Липового та в напрямках Шандриголового, Торського й Григорівки. П’ять боєзіткнень тривають.

На Краматорському напрямку ворог 7 разів атакував позиції захисників поблизу Часового Яру, Білої Гори та Курдюмівки.

На Харківському напрямку противник 6 разів проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Кам’янка та в бік Довгенького.

На Куп’янському напрямку агресор 6 разів намагався йти вперед у бік Петропавлівки, Голубівки, Загризового та Нової Кругляківки. Українські захисники зупинили всі атаки ворога.

На Сіверському напрямку захисники відбили три атаки окупаційних військ поблизу Григорівки.

На Оріхівському напрямку оборонці відбили одну ворожу штурмову дію в районі Новоандріївки.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів некерованими авіаційними ракетами по Залізничному, наступальних дій противник не проводив.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаудару по Одрадокам’янці.