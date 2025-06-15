Россияне в воскресенье сосредоточили атаки на трех направлениях – Генштаб

На фронте с начала суток 15 июня произошло 133 боевых столкновения, больше всего вражеских атак зафиксировано на Покровском, а также Новопавловском и Курском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: На Покровском направлении с начала суток противник 39 раз пытался продвигаться вперед в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Новосергиевка, Удачное, Алексеевка и в направлениях Николаевки, Новопавловки, Новониколаевки и Покровска. До сих пор продолжаются три боевых столкновения. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Коптево, Новопавловка, Полтавка, Разино и Сухой Яр.

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В воскресенье на этом направлении, по предварительным данным, было уничтожено 136 оккупантов, из них 84 – безвозвратно.

На Новопавловском направлении враг 22 раза пытался прорвать оборону защитников в районах населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Вольное Поле, Новый Комар и в сторону Мирного, Шевченко, Одрадного, Багатыря. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор. Авиационным ударам подверглись Новополь, Толстой, Воскресенка и Мирное.

На Курском направлении с начала суток произошло 21 боестолкновение, шесть из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 12 авиационных ударов, сбросив 25 управляемых бомб, и осуществил 200 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь – из РСЗО.

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Двенадцать раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении вблизи Торецка, в сторону Русиного Яра, Новоспаского и Яблоновки. До сих пор продолжаются два боевых столкновения.

На Лиманском направлении российские захватчики 11 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Копанок, Новоегоровки, Липового и в направлениях Шандриголового, Торского и Григоровки. Пять боевых столкновений продолжаются.

На Краматорском направлении враг 7 раз атаковал позиции защитников вблизи Часового Яра, Белой Горы и Курдюмовки.

На Харьковском направлении противник 6 раз проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск, Старица, Каменка и в сторону Долгенького.

На Купянском направлении агрессор 6 раз пытался продвигаться в сторону Петропавловки, Голубовки, Загризового и Новой Кругляковки. Украинские защитники остановили все атаки врага.

На Северском направлении защитники отбили три атаки оккупационных войск вблизи Григоровки.

На Ореховском направлении защитники отбили одну вражескую штурмовую операцию в районе Новоандреевки.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары неуправляемыми авиационными ракетами по Зализнычному, наступательных действий противник не проводил.

На Приднепровском направлении враг нанес авиаудар по Одрадокаменке.