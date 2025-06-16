Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Поблизу Черкас, в Сумах і на Хмельниччині пролунали вибухи – ЗМІ

Ольга Глущенко Понеділок, 16 червня 2025, 00:52
Поблизу Черкас, в Сумах і на Хмельниччині пролунали вибухи – ЗМІ
ілюстративне фото із соцмереж

У ніч проти 16 червня поблизу Черкас, в Сумах і на Хмельниччині на тлі загрози ворожих безпілотників пролунали вибухи.

Джерело: суспільний мовник "Суспільне"

Деталі: Спочатку стало відомо про вибух поблизу Черкас. У неділю ввечері повідомляли про роботу ППО поблизу Черкас та на околицях міста.

Реклама:

Пізніше "Суспільне" інформувало про вибух у Сумах.

Оновлено: Близько 2 години ночі "Суспільне" повідомило про вибухи в Хмельницькій області.

Черкасивибухбезпілотникиросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоМасована атака БпЛА на Київ: понад 10 потерпілих
відеоІзраїльські ракети влучили по будівлі іранського телебачення під час ефіру
Зеленський в Австрії підняв питання українських олігархів-втікачів та їхніх активів
"Процедура буде болючою": лікар розповів, як з тіла військового видалятимуть напис "Слава России"
ОновленоЗеленський розпочав візит до Австрії
ЄС не знижуватиме стелю ціни на російську нафту через відсутність підтримки G7 – джерела
Усі новини...
Черкаси
У Черкасах затримали чоловіка, що пошкодив прапори на могилах спецпризначенців
Трьох чоловіків і жінку затримали у Черкасах через напад на працівників ТЦК
Рятувальники показали наслідки атаки російських БпЛА на Черкаси
Останні новини
03:46
Ворожа атака БпЛА на Київщину: поранена жінка, є пошкодження
03:20
Трамп достроково покидає саміт G7 – Білий дім
02:58
Під час ворожої атаки в Києві помер громадянин США – Кличко
02:26
оновленоЧерез ворожу атаку на підприємствах в Запоріжжі виникли пожежі – ОВА
02:12
Трамп заявив, що відкладає санкції проти РФ, бо чекає "мирну угоду"
01:32
По всій Україні – повітряна тривога через ракетну небезпеку
00:44
оновленоМасована атака БпЛА на Київ: понад 10 потерпілих
00:34
Повітряні сили: Росія підняла в небо два Ту-95МС з "Оленьї"
00:18
Ворог просунувся на Донеччині та Сумщині – DeepState
23:56
Данія розгорнула морські дрони для патрулювання Балтійського та Північного морів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: