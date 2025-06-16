Поблизу Черкас, в Сумах і на Хмельниччині пролунали вибухи – ЗМІ
Понеділок, 16 червня 2025, 00:52
У ніч проти 16 червня поблизу Черкас, в Сумах і на Хмельниччині на тлі загрози ворожих безпілотників пролунали вибухи.
Джерело: суспільний мовник "Суспільне"
Деталі: Спочатку стало відомо про вибух поблизу Черкас. У неділю ввечері повідомляли про роботу ППО поблизу Черкас та на околицях міста.
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Пізніше "Суспільне" інформувало про вибух у Сумах.
Оновлено: Близько 2 години ночі "Суспільне" повідомило про вибухи в Хмельницькій області.