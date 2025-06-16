Вблизи Черкасс, в Сумах и на Хмельнитчине прогремели взрывы – СМИ

В ночь на 16 июня вблизи Черкасс, в Сумах и Хмельницкой области на фоне угрозы вражеских беспилотников прогремели взрывы.

Источник: общественный вещатель "Суспільне"

Детали: Сначала стало известно о взрыве вблизи Черкасс. В воскресенье вечером сообщали о работе ПВО вблизи Черкасс и на окраинах города.

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Позже "Суспільне" информировало о взрыве в Сумах.

Обновлено: Около 2 часов ночи "Суспільне" сообщило о взрывах в Хмельницкой области.