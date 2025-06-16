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Макрон, Мелоні, Мерц, Стармер та прем'єр Канади Карні провели зустріч перед самітом G7

Іванна Костіна, Альона Мазуренко Понеділок, 16 червня 2025, 10:18
Макрон, Мелоні, Мерц, Стармер та прем'єр Канади Карні провели зустріч перед самітом G7
фото: Getty Images

Напередодні офіційного відкриття саміту G7 в Канаді відбулася довга неформальна розмова між кількома лідерами групи.

Джерело: "Європейська правда", італійські ЗМІ, зокрема Sky TG24

Деталі: Зустріч проходила між прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та прем'єр-міністром Канади Марком Карні.

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Зустріч, яка відбулася на курорті, де проходить саміт, розпочалася з обміну привітаннями та кількома жартами між лідерами і, за інформацією ЗМІ, стала нагодою для первинного обговорення з огляду на початок роботи G7.

В останні години італійські джерела вказали на мету пошуку узгодженої позиції з європейськими партнерами щодо війни між Ізраїлем та Іраном, щоб потім дійти загальної координації з президентом США Дональдом Трампом.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що на Росію потрібно чинити більший тиск, щоб забезпечити припинення вогню в Україні, і перед самітом закликала країни G7 посилити санкції для досягнення цієї мети.

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У зв'язку з тупиковою ситуацією у сфері дипломатичного врегулювання Європейський Союз має намір прийняти новий пакет санкцій проти Росії, але поки що не вдалося переконати Трампа, який не бажає тиснути на главу Росії Владіміра Путіна, ввести нові санкції з боку США. Трамп заявив, що не хоче, щоб санкції завадили досягненню перемир'я.

10 червня Єврокомісія презентувала 18-й пакет санкцій проти Росії.

G7КанадаВелика БританіяНімеччина
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