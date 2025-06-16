Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Макрон, Мелони, Мерц, Стармер и премьер Канады Карни провели встречу перед саммитом G7

Иванна Костина, Алена МазуренкоПонедельник, 16 июня 2025, 10:18
Макрон, Мелони, Мерц, Стармер и премьер Канады Карни провели встречу перед саммитом G7
фото: Getty Images

Накануне официального открытия саммита G7 в Канаде состоялся долгий неформальный разговор между несколькими лидерами группы.

Источник: "Европейская правда", итальянские СМИ, в частности Sky TG24

Детали: Встреча проходила между премьер-министром Италии Джорджей Мелони, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и премьер-министром Канады Марком Карни.

Реклама:

Встреча, состоявшаяся на курорте, где проходит саммит, началась с обмена приветствиями и несколькими шутками между лидерами и, по информации СМИ, стала поводом для первичного обсуждения, учитывая начало работы G7.

В последние часы итальянские источники указали на цель поиска согласованной позиции с европейскими партнерами по войне между Израилем и Ираном, чтобы потом прийти к общей координации с президентом США Дональдом Трампом.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на Россию нужно оказывать больше давления, чтобы обеспечить прекращение огня в Украине, и перед саммитом призвала страны G7 усилить санкции для достижения этой цели.

РЕКЛАМА:

В связи с тупиковой ситуацией в сфере дипломатического урегулирования Европейский Союз намерен принять новый пакет санкций против России, но пока что не удалось убедить Трампа, который не желает давить на главу России Владимира Путина, ввести новые санкции со стороны США. Трамп заявил, что не хочет, чтобы санкции помешали достижению перемирия.

10 июня Еврокомиссия представила 18-й пакет санкций против России.

G7КанадаВеликобританияГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ОбновленоМассированная атака БПЛА на Киев: более 10 пострадавших
видеоИзраильские ракеты попали по зданию иранского телевидения во время эфира
Зеленский в Австрии поднял вопрос украинских олигархов-беглецов и их активов
"Процедура будет болезненной": врач рассказал, как с тела военного будут удалять надпись "Слава России"
ОбновленоЗеленский начал визит в Австрию
ЕС не снизит потолок цены на российскую нефть из-за отсутствия поддержки G7 – источники
Все новости...
G7
Фон дер Ляйен: G7 должна усилить давление на Россию
Саммит G7 в Канаде 17 июня обсудит "сильную и суверенную Украину"
Зеленский раскрыл, о чем будет говорить с Трампом на саммите G7
Последние новости
04:24
видеоПоследствия атаки РФ: СМИ показали повреждения общежитий Киевского авиационного института
03:46
Вражеская атака БпЛА на Киевскую область: ранена женщина, есть повреждения
03:20
Трамп досрочно покидает саммит G7 – Белый дом
02:58
Во время вражеской атаки в Киеве умер гражданин США – Кличко
02:26
ОбновленоИз-за вражеской атаки на предприятиях в Запорожье возникли пожары – ОВА
02:12
Трамп заявил, что откладывает санкции против РФ, потому что ждет "мирное соглашение"
01:32
По всей Украине – воздушная тревога из-за ракетной опасности
00:44
ОбновленоМассированная атака БПЛА на Киев: более 10 пострадавших
00:34
Воздушные силы: Россия подняла в небо два Ту-95МС с "Оленьи"
00:18
Враг продвинулся в Донецкой и Сумской областях – DeepState
Все новости...
Реклама:
Реклама: