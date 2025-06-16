Рівень довіри до Зеленського у травні знизився – КМІС

З травня рівень довіри до президента Володимира Зеленського знизився на 11 відсоткових пунктів – станом на початок червня главі держави довіряють 65% опитаних, не довіряють – 30%.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 15 травня – 3 червня

Дослівно КМІС: "65% українців довіряють В. Зеленському, не довіряють – 30%. Відповідно, баланс довіри-недовіри становить +35%".

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ІнфографІка КМІС

Деталі: Цей показник є найнижчим з березня 2025 року, але він вищий за показники лютого, коли Зеленському довіряли 57% опитаних.

Соціологи зазначають, що в них немає інформації про конкретні причини зниження довіри за такий короткий період часу. Водночас КМІС акцентує, що під час інтерпретації динаміки довіри до президента важливо врахувати декілька факторів, серед яких, відсутність прогресу у завершенні війни, ослаблення ефекту згуртування навколо прапора (навесні було досить різке зростання довіри та єднання на тлі загострення у відносинах з новим керівництвом США у лютому 2025 року), внутрішня ситуація в країні.

Також на зміну рівня довіри короткостроковий вплив мала угода про копалини (відразу після її підписання на початку травня соціологи зафіксували, що рівень довіри до президента зріс до 74%).

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Ще одним фактором КМІС називає контекст опитувальника і порядок запитань (в опитуванні про довіру було 10 політиків, серед яких президент; різним респондентам зачитували прізвища в різному порядку. Соціологи зазначають, що чим пізніше зачитували прізвище Зеленського, тим вищою була довіра до нього).

В регіональному розрізі найбільше довіряють президенту мешканці Заходу (73%), а найменше – Півдня і Сходу (61%).

ІнфографІка КМІС

Також соціологи акцентують, що серед тих, хто довіряє Зеленському, 55% категорично проти будь-яких територіальних поступок (36% в цілому згодні на поступки), тоді як серед тих, хто не довіряє, категорично проти поступок 43%, натомість готові поступитися територіями 46%.

ІнфографІка КМІС

Дослідження тривало з 15 травня по 3 червня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1011 респондентів у віці 18 років, які на момент опитування проживали на території України. До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), та громадян, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.

За умов війни до зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, однак соціологи зазначають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.