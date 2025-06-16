Уровень доверия к Зеленскому в мае снизился – КМИС

С мая уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому снизился на 11 процентных пунктов – по состоянию на начало июня главе государства доверяют 65% опрошенных, не доверяют – 30%.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 15 мая – 3 июня

Дословно КМИС: "65% украинцев доверяют В. Зеленскому, не доверяют - 30%. Соответственно, баланс доверия-недоверия составляет +35%".

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ИНФОГРАФИКА КМИС

Детали: Этот показатель является самым низким с марта 2025 года, но он выше показателей февраля, когда Зеленскому доверяли 57% опрошенных.

Социологи отмечают, что у них нет информации о конкретных причинах снижения доверия за такой короткий период времени. В то же время КМИС акцентирует, что при интерпретации динамики доверия к президенту важно учесть несколько факторов, среди которых отсутствие прогресса в завершении войны, ослабление эффекта сплочения вокруг флага (весной был достаточно резкий рост доверия и единства на фоне обострения в отношениях с новым руководством США в феврале 2025 года), внутренняя ситуация в стране.

Также на изменение уровня доверия краткосрочное влияние оказало соглашение о полезных ископаемых (сразу после его подписания в начале мая социологи зафиксировали, что уровень доверия к президенту вырос до 74%).

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Еще одним фактором КМИС называет контекст опросника и порядок вопросов (в опросе о доверии было 10 политиков, среди которых президент; разным респондентам зачитывали фамилии в разном порядке. Социологи отмечают, что чем позже зачитывали фамилию Зеленского, тем выше было доверие к нему).

В региональном разрезе больше всего доверяют президенту жители Запада (73%), а меньше всего – Юга и Востока (61%).

ИНФОГРАФИКА КМИС

Также социологи акцентируют, что среди тех, кто доверяет Зеленскому, 55% категорически против любых территориальных уступок (36% в целом согласны на уступки), тогда как среди тех, кто не доверяет, категорически против уступок 43%, в время как готовы уступить территории 46%.

ИНФОГРАФИКА КМИС

Исследование проводилось с 15 мая по 3 июня. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1011 респондентов в возрасте 18 лет, которые на момент опроса проживали на территории Украины. В выборку не включали жителей территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов – это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий) и граждан, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% – для показателей, близких к 10%, 1,8% – для показателей, близких к 5%.

В условиях войны к указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, однако социологи отмечают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.