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ЄС планує внести до 18-го пакета санкцій нові обмеження проти Білорусі

Уляна Кричковська, Ольга КацімонПонеділок, 16 червня 2025, 14:44
ЄС планує внести до 18-го пакета санкцій нові обмеження проти Білорусі
Getty Images

Європейська комісія запропонувала додати до проєкту 18-го пакета санкцій проти РФ додаткові заходи проти Білорусі.

Джерелодва дипломати ключових держав ЄС, обізнані з перебігом засідання Комітету постійних представників ЄС (Coreper) у коментарі "Європейській правді" на умовах анонімності

Деталі: Також пропонується додати нові санкції щодо програмного забезпечення, яке використовують російські банки. 

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Відповідний оновлений проєкт буде готовий до кінця тижня.

За словами співрозмовника "ЄвроПравди", 16 червня Єврокомісія представила деякі цільові поправки до 18-го пакета санкцій, "що пов'язані переважно з програмним забезпеченням у сфері фінансових послуг, а також деякі заходи, пов'язані з Білоруссю.

Також будуть розроблені інші поправки. Вони будуть представлені Coreper ще цього тижня. 

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Держави-члени також запропонували додати до 18-го пакета санкцій проти РФ:

  • подальше посилення заходів для обмеження потенційного обходу санкцій,
  • санкції щодо діяльності російських компаній на ринку криптовалют,
  • а також обмеження пересування російських дипломатів у ЄС. 

Пряма мова дипломата: "Coreper повернеться до обговорення 18-го пакета пізніше цього тижня. Відчувається, що держави-члени перебувають недалеко від компромісу. Проте, все ще залишається величезний обсяг роботи, особливо на технічному рівні – тому навряд чи санкції будуть затверджені цього тижня".

Коментуючи позицію Угорщини та Словаччини, які погрожували блокувати 18-й пакет санкцій проти Росії, поки не буде вирішене питання наслідків відмови від постачання в ЄС російського газу та інших енергоресурсів, дипломатичний співрозмовник "ЄвроПравди" лише повідомив, що "багато держав-членів порушували питання забезпечення енергоресурсами".

Передісторія:

  • У проєкт 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії увійшла пропозиція зниження верхньої межі ціни на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель.
  • Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже заявляла, що рішення про зниження цінової стелі для російської нафти мусить прийматися спільно з партнерами з G7 і буде обговорюватися на найближчому саміті "Групи семи" в Канаді.
  • Водночас стало відомо, що ЄС не буде самостійно знижувати максимальну ціну на російську нафту, оскільки цю ініціативу, швидше за все, не підтримає "Група семи".

ЄСБілорусьсанкціїЄврокомісія
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