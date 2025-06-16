ЄС планує внести до 18-го пакета санкцій нові обмеження проти Білорусі
Європейська комісія запропонувала додати до проєкту 18-го пакета санкцій проти РФ додаткові заходи проти Білорусі.
Джерело: два дипломати ключових держав ЄС, обізнані з перебігом засідання Комітету постійних представників ЄС (Coreper) у коментарі "Європейській правді" на умовах анонімності
Деталі: Також пропонується додати нові санкції щодо програмного забезпечення, яке використовують російські банки.
Відповідний оновлений проєкт буде готовий до кінця тижня.
За словами співрозмовника "ЄвроПравди", 16 червня Єврокомісія представила деякі цільові поправки до 18-го пакета санкцій, "що пов'язані переважно з програмним забезпеченням у сфері фінансових послуг, а також деякі заходи, пов'язані з Білоруссю.
Також будуть розроблені інші поправки. Вони будуть представлені Coreper ще цього тижня.
Держави-члени також запропонували додати до 18-го пакета санкцій проти РФ:
- подальше посилення заходів для обмеження потенційного обходу санкцій,
- санкції щодо діяльності російських компаній на ринку криптовалют,
- а також обмеження пересування російських дипломатів у ЄС.
Пряма мова дипломата: "Coreper повернеться до обговорення 18-го пакета пізніше цього тижня. Відчувається, що держави-члени перебувають недалеко від компромісу. Проте, все ще залишається величезний обсяг роботи, особливо на технічному рівні – тому навряд чи санкції будуть затверджені цього тижня".
Коментуючи позицію Угорщини та Словаччини, які погрожували блокувати 18-й пакет санкцій проти Росії, поки не буде вирішене питання наслідків відмови від постачання в ЄС російського газу та інших енергоресурсів, дипломатичний співрозмовник "ЄвроПравди" лише повідомив, що "багато держав-членів порушували питання забезпечення енергоресурсами".
Передісторія:
- У проєкт 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії увійшла пропозиція зниження верхньої межі ціни на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже заявляла, що рішення про зниження цінової стелі для російської нафти мусить прийматися спільно з партнерами з G7 і буде обговорюватися на найближчому саміті "Групи семи" в Канаді.
- Водночас стало відомо, що ЄС не буде самостійно знижувати максимальну ціну на російську нафту, оскільки цю ініціативу, швидше за все, не підтримає "Група семи".