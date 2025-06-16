ЕС планирует внести в 18-й пакет санкций новые ограничения против Беларуси
Еврокомиссия предложила включить в проект 18-го пакета санкций против РФ дополнительные меры против Беларуси.
Источник: два дипломата ключевых стран ЕС, осведомлённые о ходе заседания Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper), в комментарии "Европейской правде" на условиях анонимности
Детали: Также предлагается добавить новые санкции в отношении программного обеспечения, которое используется российскими банками.
Обновлённый проект будет готов до конца недели.
По словам одного из собеседников "ЕвроПравды", 16 июня Еврокомиссия представила ряд целевых поправок к 18-му пакету санкций, "в основном связанных с программным обеспечением в сфере финансовых услуг, а также с мерами против Беларуси".
Ожидается, что на этой неделе Coreper рассмотрит и другие дополнения, которые сейчас разрабатываются.
Кроме того, страны-члены предложили включить в 18-й пакет санкций против России:
- дальнейшее усиление мер по ограничению возможного обхода санкций;
- санкции в отношении деятельности российских компаний на рынке криптовалют;
- ограничения на передвижение российских дипломатов в ЕС.
Прямая речь дипломата: "Coreper вернётся к обсуждению 18-го пакета позже на этой неделе. Чувствуется, что страны-члены близки к компромиссу. Однако остаётся значительный объём работы, особенно на техническом уровне - поэтому маловероятно, что санкции будут утверждены уже на этой неделе".
Комментируя позиции Венгрии и Словакии, которые угрожали заблокировать 18-й пакет санкций до урегулирования вопроса последствий отказа от поставок российского газа и других энергоресурсов, дипломатический источник лишь отметил, что "многие страны-члены поднимали вопрос энергетической безопасности".
Предыстория:
- В проект 18-го пакета санкций ЕС против России вошло предложение снизить верхний предел цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявляла, что решение о снижении ценового потолка для российской нефти должно приниматься совместно с партнерами из G7 и будет обсуждаться на ближайшем саммите "Группы семи" в Канаде.
- В то же время стало известно, что ЕС не будет самостоятельно снижать максимальную цену на российскую нефть, поскольку эту инициативу, скорее всего, не поддержит "Группа семи".