ЕС планирует внести в 18-й пакет санкций новые ограничения против Беларуси

Еврокомиссия предложила включить в проект 18-го пакета санкций против РФ дополнительные меры против Беларуси.

Источник: два дипломата ключевых стран ЕС, осведомлённые о ходе заседания Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper), в комментарии "Европейской правде" на условиях анонимности

Детали: Также предлагается добавить новые санкции в отношении программного обеспечения, которое используется российскими банками.

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Обновлённый проект будет готов до конца недели.

По словам одного из собеседников "ЕвроПравды", 16 июня Еврокомиссия представила ряд целевых поправок к 18-му пакету санкций, "в основном связанных с программным обеспечением в сфере финансовых услуг, а также с мерами против Беларуси".

Ожидается, что на этой неделе Coreper рассмотрит и другие дополнения, которые сейчас разрабатываются.

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Кроме того, страны-члены предложили включить в 18-й пакет санкций против России:

дальнейшее усиление мер по ограничению возможного обхода санкций;

санкции в отношении деятельности российских компаний на рынке криптовалют;

ограничения на передвижение российских дипломатов в ЕС.

Прямая речь дипломата: "Coreper вернётся к обсуждению 18-го пакета позже на этой неделе. Чувствуется, что страны-члены близки к компромиссу. Однако остаётся значительный объём работы, особенно на техническом уровне - поэтому маловероятно, что санкции будут утверждены уже на этой неделе".

Комментируя позиции Венгрии и Словакии, которые угрожали заблокировать 18-й пакет санкций до урегулирования вопроса последствий отказа от поставок российского газа и других энергоресурсов, дипломатический источник лишь отметил, что "многие страны-члены поднимали вопрос энергетической безопасности".

Предыстория: