Сійярто: Угорщина ветувала план Ради ЄС про заборону енергоносіїв з Росії
Очільник Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна ветувала висновок за підсумками Ради ЄС з енергетики, в якому був заклик далі працювати над забороною на російські газ та нафту.
Джерело: Сійярто в соцмережі Х, цитує "Європейська правда"
Деталі: 16 червня міністр повідомив, що Угорщина заветувала висновок Ради з енергетики, що закликає Єврокомісію просувати план із заборони газу та нафти з Росії.
Сійярто зазначив, що енергетична політика "належить до питань національної компетенції", тому, мовляв, Брюссель не повинен цим займатися.
За його словами, план Єврокомісії "ставить під загрозу наш суверенітет і енергетичну безпеку".
"З огляду на ескалацію на Близькому Сході ми запропонували взагалі не виносити такий план на розгляд", – додав глава МЗС Угорщини.
Передісторія:
- У понеділок у Люксембурзі пройшло засідання Ради ЄС з енергетичних питань, на якій Рада обговорила поступову відмову від імпорту російських енергоносіїв, які все ще продовжують купувати країни-члени.
- Після цього, ЗМІ писали, що Брюссель цього тижня представить правові механізми для остаточного припинення імпорту російських викопних енергоносіїв до ЄС – проте боротьба з залежністю від російських ядерних технологій залишається важчим завданням.