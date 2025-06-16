Сійярто: Угорщина ветувала план Ради ЄС про заборону енергоносіїв з Росії

Очільник Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна ветувала висновок за підсумками Ради ЄС з енергетики, в якому був заклик далі працювати над забороною на російські газ та нафту.

Джерело: Сійярто в соцмережі Х, цитує "Європейська правда"

Деталі: 16 червня міністр повідомив, що Угорщина заветувала висновок Ради з енергетики, що закликає Єврокомісію просувати план із заборони газу та нафти з Росії.

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Сійярто зазначив, що енергетична політика "належить до питань національної компетенції", тому, мовляв, Брюссель не повинен цим займатися.

За його словами, план Єврокомісії "ставить під загрозу наш суверенітет і енергетичну безпеку".

"З огляду на ескалацію на Близькому Сході ми запропонували взагалі не виносити такий план на розгляд", – додав глава МЗС Угорщини.

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