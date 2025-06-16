Сийярто: Венгрия ветировала план Совета ЕС о запрете энергоносителей из России

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна ветировала заключение по итогам Совета ЕС по энергетике, в котором был призыв дальше работать над запретом на российские газ и нефть.

Источник: Сийярто в соцсети Х, цитирует "Европейская правда"

Детали: 16 июня министр сообщил, что Венгрия ветировала вывод Совета по энергетике, призывающий Еврокомиссию продвигать план по запрету газа и нефти из России.

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Сийярто отметил, что энергетическая политика "относится к вопросам национальной компетенции", поэтому, мол, Брюссель не должен этим заниматься.

По его словам, план Еврокомиссии "ставит под угрозу наш суверенитет и энергетическую безопасность".

"Учитывая эскалацию на Ближнем Востоке мы предложили вообще не выносить такой план на рассмотрение", - добавил глава МИД Венгрии.

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