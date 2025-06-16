Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сийярто: Венгрия ветировала план Совета ЕС о запрете энергоносителей из России

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоПонедельник, 16 июня 2025, 18:02
Сийярто: Венгрия ветировала план Совета ЕС о запрете энергоносителей из России
Петер Сийярто. фото из соцсети Х политика

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна ветировала заключение по итогам Совета ЕС по энергетике, в котором был призыв дальше работать над запретом на российские газ и нефть.

Источник: Сийярто в соцсети Х, цитирует "Европейская правда"

Детали: 16 июня министр сообщил, что Венгрия ветировала вывод Совета по энергетике, призывающий Еврокомиссию продвигать план по запрету газа и нефти из России.

Реклама:

Сийярто отметил, что энергетическая политика "относится к вопросам национальной компетенции", поэтому, мол, Брюссель не должен этим заниматься.

По его словам, план Еврокомиссии "ставит под угрозу наш суверенитет и энергетическую безопасность".

"Учитывая эскалацию на Ближнем Востоке мы предложили вообще не выносить такой план на рассмотрение", - добавил глава МИД Венгрии.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • В понедельник в Люксембурге прошло заседание Совета ЕС по энергетическим вопросам, на котором Совет обсудил постепенный отказ от импорта российских энергоносителей, которые все еще продолжают покупать страны-члены.
  • После этого СМИ писали, что Брюссель на этой неделе представит правовые механизмы для окончательного прекращения импорта российских ископаемых энергоносителей в ЕС – однако борьба с зависимостью от российских ядерных технологий остается более сложной задачей.

санкцииЕСВенгрияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Больной СМА Назарий Гусаков отверг обвинения в махинациях: говорит, бесплатных лекарств не хватало
Рада забрала у Довгого мандат – в парламенте новый антирекорд нардепов
Bloomberg: Американские чиновники готовятся к возможному удару по Ирану в ближайшие дни
КСУ за более чем 3 года не смог растолковать конституционность множественного гражданства
Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но подписывать с ним ничего не будет
Наступление РФ на Константиновку: Силы обороны отбили большой штурм и уничтожили 18 бронемашин
Все новости...
санкции
ЕС планирует внести в 18-й пакет санкций новые ограничения против Беларуси
Сибига перед саммитом G7 просит усилить энергетические санкции против РФ и ограничить цену на нефть 
ЕС предлагает санкции против двух китайских банков за торговлю с Россией – Bloomberg
Последние новости
12:25
Исчез во время прогулки в лесу: на Прикарпатье в течение двух суток разыскивают пятилетнего мальчика
12:24
колонкаNot great, not terrible. Как сборная Украины по футболу провела молодежный Евро
12:21
Россия уже на грани перехода в рецессию - глава Минэкономразвития РФ
12:11
Ужин с Ткачом, запись УП-2 и "Великий натуралист" от Ваоне: УП объявляет аукцион с тремя лотами
11:57
Больной СМА Назарий Гусаков отверг обвинения в махинациях: говорит, бесплатных лекарств не хватало
11:38
Итальянские исследователи создали первого в мире летающего гуманоидного робота с реактивными двигателями
11:32
Трамп не уверен, что удар по ядерному объекту Ирана будет успешным – СМИ
11:30
видеоЗеленский возложил цветы к дому в Киеве, где Россия убила ракетой 23 человека
11:09
В Иране более полусуток не работает интернет
11:08
Рада забрала у Довгого мандат – в парламенте новый антирекорд нардепов
Все новости...
Реклама:
Реклама: