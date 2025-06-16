Сийярто: Венгрия ветировала план Совета ЕС о запрете энергоносителей из России
Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна ветировала заключение по итогам Совета ЕС по энергетике, в котором был призыв дальше работать над запретом на российские газ и нефть.
Источник: Сийярто в соцсети Х, цитирует "Европейская правда"
Детали: 16 июня министр сообщил, что Венгрия ветировала вывод Совета по энергетике, призывающий Еврокомиссию продвигать план по запрету газа и нефти из России.
Сийярто отметил, что энергетическая политика "относится к вопросам национальной компетенции", поэтому, мол, Брюссель не должен этим заниматься.
По его словам, план Еврокомиссии "ставит под угрозу наш суверенитет и энергетическую безопасность".
"Учитывая эскалацию на Ближнем Востоке мы предложили вообще не выносить такой план на рассмотрение", - добавил глава МИД Венгрии.
Предыстория:
- В понедельник в Люксембурге прошло заседание Совета ЕС по энергетическим вопросам, на котором Совет обсудил постепенный отказ от импорта российских энергоносителей, которые все еще продолжают покупать страны-члены.
- После этого СМИ писали, что Брюссель на этой неделе представит правовые механизмы для окончательного прекращения импорта российских ископаемых энергоносителей в ЕС – однако борьба с зависимостью от российских ядерных технологий остается более сложной задачей.