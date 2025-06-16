ЗМІ: фінансування програми виробництва снарядів у ЄС можуть збільшити до 1 млрд євро

У межах програми ASAP країни Європейського Союзу пообіцяли виділити від 500 млн до 1 млрд євро на підтримку виробництва боєприпасів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Euractiv

Деталі: За словами джерел Euractiv, держави ЄС пообіцяли виділити не менш як 500 млн євро на продовження дії Акта на підтримку виробництва боєприпасів (ASAP) ще на один рік – до липня 2026-го.

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Деякі співрозмовники порталу уточнюють, що точна сума становить 750 млн до 1 млрд євро – у понад два рази більше, ніж нинішнє фінансування ASAP (500 млн євро на рік).

Пропозицію продовжити ASAP у травні подала Європейська комісія, і це рішення потребує згоди Ради Євросоюзу та Європарламенту.

За інформацією Euractiv, після офіційного затвердження продовження дії ASAP Єврокомісія оголосить новий конкурс пропозицій від промислових підприємств на отримання фінансування в межах програми.

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Нагадаємо, програма ASAP була запущена у 2023 році з метою розширення та прискорення виробництва артилерійських боєприпасів і ракет в Європі, зокрема шляхом оптимізації ланцюгів поставок і усунення вузьких місць.

Вона є частиною ширших зусиль ЄС, спрямованих на подолання серйозного дефіциту боєприпасів, який перешкоджає постачанню їх Україні для боротьби проти повномасштабної російської агресії.

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