СМИ: финансирование программы производства снарядов в ЕС могут увеличить до 1 млрд евро

В рамках программы ASAP страны Европейского Союза пообещали выделить от 500 млн до 1 млрд евро на поддержку производства боеприпасов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv

Детали: По словам источников Euractiv, государства ЕС пообещали выделить не менее 500 млн евро на продление действия Акта на поддержку производства боеприпасов (ASAP) еще на один год – до июля 2026-го.

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Некоторые собеседники портала уточняют, что точная сумма составляет от 750 млн до 1 млрд евро – более чем в два раза больше, чем нынешнее финансирование ASAP (500 млн евро в год).

Предложение продлить ASAP в мае подала Европейская комиссия, и это решение требует согласия Совета Евросоюза и Европарламента.

По информации Euractiv, после официального утверждения продления действия ASAP Еврокомиссия объявит новый конкурс предложений от промышленных предприятий на получение финансирования в рамках программы.

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Напомним, программа ASAP была запущена в 2023 году с целью расширения и ускорения производства артиллерийских боеприпасов и ракет в Европе, в частности путем оптимизации цепей поставок и устранения узких мест.

Она является частью более широких усилий ЕС, направленных на преодоление серьезного дефицита боеприпасов, который препятствует поставке их Украине для борьбы против полномасштабной российской агрессии.

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