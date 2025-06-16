Іран хоче відновити ядерні переговори зі США – ЗМІ

Іран через арабських посередників передав США та Ізраїлю повідомлення про намір припинити ескалацію і повернутись до переговорів щодо своєї ядерної програми.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Wall Street Journal

Деталі: На тлі жорстокої повітряної кампанії Ізраїлю Тегеран повідомив арабським представникам, що готовий повернутися за стіл переговорів, якщо США не приєднаються до ізраїльської атаки, заявили співрозмовники видання.

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Вони також передали Ізраїлю повідомлення, в якому зазначили, що в інтересах обох сторін стримати насильство.

Забезпечення тимчасової перерви могло б дати Ірану перепочинок для перегрупування сил і посилення міжнародного тиску на Ізраїль. Також для Тегерана було б виграшним варіантом утримання США від використання в бойових діях військових засобів, здатних знищити підземні укриття.

Іран також повідомив арабським посадовцям, що може прискорити свою ядерну програму і розширити масштаби війни, якщо не буде перспектив відновлення переговорів із США.

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За словами арабських посередників, немає жодних ознак того, що Іран готовий піти на нові поступки в ядерних переговорах.

Дипломатичні зусилля, очолювані адміністрацією Трампа, були зупинені через відмову Ірану припинити збагачення урану перед тим, як переговори були перервані атаками Ізраїлю минулого тижня.

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