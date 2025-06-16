Иран хочет возобновить ядерные переговоры с США – СМИ

Иран через арабских посредников передал Соединенным Штатам и Израилю сообщение о намерении прекратить эскалацию и вернуться к переговорам по своей ядерной программе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Wall Street Journal

Детали: На фоне жестокой воздушной кампании Израиля Тегеран сообщил арабским представителям, что готов вернуться за стол переговоров, если США не присоединятся к израильской атаке, заявили собеседники издания.

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Они также передали Израилю сообщение, в котором отметили, что в интересах обеих сторон сдержать насилие.

Обеспечение временного перерыва могло бы дать Ирану передышку для перегруппировки сил и усиления международного давления на Израиль. Также для Тегерана было бы выгодным вариантом воздержание США от использования в боевых действиях военных средств, способных уничтожить подземные укрытия.

Иран также сообщил арабским чиновникам, что может ускорить свою ядерную программу и расширить масштабы войны, если не будет перспектив возобновления переговоров с США.

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По словам арабских посредников, нет никаких признаков того, что Иран готов пойти на новые уступки в ядерных переговорах.

Дипломатические усилия, возглавляемые администрацией Трампа, были остановлены из-за отказа Ирана прекратить обогащение урана перед тем, как переговоры были прерваны атаками Израиля на прошлой неделе.

Напоминм: