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Трамп заявив, що якби Росію не вигнали з G8, то в Україні не було б війни

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 16 червня 2025, 20:00
Трамп заявив, що якби Росію не вигнали з G8, то в Україні не було б війни
Фото - getty images

Президент США Дональд Трамп заявив, що виключення Росії з "Групи восьми" у 2014 році було "великою помилкою", і якби цього не сталось, то в Україні не було б війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Трампа на саміті G7 у Канаді

Деталі: Трамп нагадав присутнім, що "колись G7 була G8".

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"Барак Обама і особа на імʼя Трюдо не хотіли, щоб Росія була в G8. І я б сказав, що це була помилка. Бо інакше у нас зараз не було б війни, якби Росія була у G8", – додав він.

Нагадаємо, що Росію виключили з "Групи восьми" 18 березня 2014 року – через місяць після того, як вона здійснила вторгнення в Україну та через два дні після того, як вона анексувала Крим усупереч нормам міжнародного права.

Далі президент США сказав, що виключення Росії з G8 було "великою помилкою", і він "дуже гучно" говорив про це, хоча й не був тоді в політиці.

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"Адже ви витрачаєте так багато часу, говорячи про Росію, а він (Путін. – Ред.) уже не за столом переговорів. Тому життя ускладнюється. Але у вас не було б війни", – зазначив Трамп.

Далі, відповідаючи на питання про Росію, Трамп припустив, що "за столом переговорів можуть бути вороги, а він (Путін) навіть тоді не вважався ворогом", маючи на увазі час виключення РФ з "Групи восьми".

Водночас президент США визнав, що зараз повернення Росії у формат навряд чи можливе, бо "минуло дуже багато часу", але запрошення Китаю – "не така і погана ідея".

Трамп і під час першого президентського терміну висував пропозиції повернути Росію до "Групи восьми", і вже з початку другого терміну.

У понеділок він прибув на перший після повернення в Білий дім саміт G7.

ТрампРосіяG7
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