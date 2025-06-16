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Трамп заявил, что если бы Россию не выгнали из G8, то в Украине не было бы войны

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 16 июня 2025, 20:00
Трамп заявил, что если бы Россию не выгнали из G8, то в Украине не было бы войны
Фото - getty images

Президент США Дональд Трамп заявил, что исключение России из "Группы восьми" в 2014 году было "большой ошибкой", и если бы этого не произошло, то в Украине не было бы войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Трампа на саммите G7 в Канаде

Детали: Трамп напомнил присутствующим, что "когда-то G7 была G8".

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"Барак Обама и человек по имени Трюдо не хотели, чтобы Россия была в G8. И я бы сказал, что это была ошибка. Потому что иначе у нас сейчас не было бы войны, если бы Россия была в G8", – добавил он.

Напомним, что Россию исключили из "Группы восьми" 18 марта 2014 года – через месяц после того, как она осуществила вторжение в Украину и через два дня после того, как она аннексировала Крым вопреки нормам международного права.

Далее президент США сказал, что исключение России из G8 было "большой ошибкой", и он "очень громко" говорил об этом, хотя и не был тогда в политике.

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"Ведь вы тратите так много времени, говоря о России, а он (Путин. – Ред.) уже не за столом переговоров. Поэтому жизнь усложняется. Но у вас не было бы войны", – отметил Трамп.

Далее, отвечая на вопрос о России, Трамп предположил, что "за столом переговоров могут быть враги, а он (Путин) даже тогда не считался врагом", имея в виду время исключения РФ из "Группы восьми".

В то же время президент США признал, что сейчас возвращение России в формат вряд ли возможно, потому что "прошло слишком много времени", но приглашение Китая – "не такая уж плохая идея".

Трамп и во время первого президентского срока выдвигал предложения вернуть Россию в "Группу восьми", и уже с начала второго срока.

В понедельник он прибыл на первый после возвращения в Белый дом саммит G7.

ТрампРосcияG7
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