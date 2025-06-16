Генштаб: На фронті відбулось 136 бойових зіткнень

Від початку доби 16 червня на фронті відбулося 136 бойових зіткнень, з них 42 – на Покровському напрямку, 31 – на Північно-Слобожанському і Курському напрямках.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Російські війська завдали одного ракетного та 45 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та скинувши 81 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили 1157 дронів-камікадзе та здійснили 3927 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів".

Реклама:

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 31 штурмову дію окупантів. Крім того, ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинувши 27 керованих бомб, а також здійснив 213 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції наших підрозділів у районах Довгенького та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Загризове та в бік Голубівки і Петропавлівки.

РЕКЛАМА:

На Лиманському напрямку російські загарбники двічі атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Копанки та Надія.

Ворожий штурм відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку ворог десять разів штурмував наші позиції у районах Часового Яру, Курдюмівки, Оріхово-Василівки та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку 16 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів в районах Торецька, Диліївки та в бік Щербинівки, Русиного Яру і Яблунівки.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 42 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Шевченко Перше, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Котлярівка, Новопавлівка, Андріївка та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Новосілка, Вільне Поле, Багатир, Бурлацьке та в бік Запоріжжя і Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили дві наступальні дії ворожих підрозділів поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку агресор один раз атакував позиції наших захисників у районі Нестерянки. Авіаудару зазнав населений пункт Новоселівка.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили атаку окупантів в районі Антонівського моста.