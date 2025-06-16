Генштаб: На фронте произошло 136 боевых столкновений

С начала суток 16 июня на фронте произошло 136 боевых столкновений, из них 42 - на Покровском направлении, 31 - на Северо-Слобожанском и Курском направлениях.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Российские войска нанесли один ракетный и 45 авиационных ударов, применив четыре ракеты и сбросив 81 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли 1157 дронов-камикадзе и осуществили 3927 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

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Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили 31 штурмовое действие оккупантов. Кроме того, враг нанес 12 авиационных ударов, сбросив 27 управляемых бомб, а также совершил 213 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в районах Долгенького и Каменки.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Загрызово и в сторону Голубовки и Петропавловки.

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На Лиманском направлении российские захватчики дважды атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Копанки и Надежда.

Вражеский штурм отбили украинские защитники на Северском направлении - оккупанты пытались продвигаться в районе Григорьевки.

На Краматорском направлении враг десять раз штурмовал наши позиции в районах Часового Яра, Курдюмовки, Орехово-Васильевки и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении 16 раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Торецка, Дилиевки и в сторону Щербиновки, Русиного Яра и Яблоновки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 42 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Шевченко Первое, Луч, Удачное, Новосергиевка, Ореховое, Котляровка, Новопавловка, Андреевка и Алексеевка.

На Новопавловском направлении враг 22 раза пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Новоселка, Вольное Поле, Багатир, Бурлацкое и в сторону Запорожья и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили два наступательных действия вражеских подразделений вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении агрессор один раз атаковал позиции наших защитников в районе Нестерянки. Авиаудару подвергся населенный пункт Новоселовка.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили атаку оккупантов в районе Антоновского моста.