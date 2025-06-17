Повітряні сили: Росія підняла в небо два Ту-95МС з "Оленьї"
Вівторок, 17 червня 2025, 00:34
У ніч проти 17 червня Повітряні сили повідомили про зліт 2-х бортів Ту-95МС з російського аеродрому "Оленья".
Джерело: Повітряні сили
Деталі: У ПС зазначили, що зафіксована активність 2-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку.
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