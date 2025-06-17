Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Повітряні сили: Росія підняла в небо два Ту-95МС з "Оленьї"

Ольга Глущенко Вівторок, 17 червня 2025, 00:34
Повітряні сили: Росія підняла в небо два Ту-95МС з Оленьї
СТРАТЕГІЧНИЙ БОМБАРДУВАЛЬНИК ТУ-95. ФОТО DEFENCE-UA.COM

У ніч проти 17 червня Повітряні сили повідомили про зліт 2-х бортів Ту-95МС з російського аеродрому "Оленья".

Джерело: Повітряні сили

Деталі: У ПС зазначили, що зафіксована активність 2-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку.

Реклама:

Дослівно Повітряні сили: "У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!"

Повітряні сили ЗСУавіаросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Рада забрала в Довгого мандат – у парламенті новий антирекорд нардепів
Bloomberg: Американські посадовці готуються до можливого удару по Ірану найближчими днями
КСУ за понад 3 роки не зміг розтлумачити конституційність множинного громадянства 
Путін заявив, що готовий зустрітися з Зеленським, але підписувати з ним нічого не буде
Наступ РФ на Костянтинівку: Сили оборони відбили великий штурм і знищили 18 бронемашин
фото, відеоУ сутичці біля собору в Чернівцях постраждали 12 людей, серед них правоохоронці
Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
Окупанти атакували Україну 138-ма БпЛА, 125 з них вдалося знешкодити, але є і 10 влучань
ПС: Росія атакувала майже 200 ракетами та дронами – збиті, зокрема, два "Кинджали"
ПС: Росія атакувала 58 безпілотниками – є влучання у 9 місцях
Останні новини
12:11
Вечеря з Ткачем, запис УП-2 і "Великий натураліст" від Ваоне: УП оголошує аукціон з трьома лотами
11:57
Хворий на СМА Назарій Гусаков відкинув звинувачення у махінаціях: каже, безкоштовних ліків бракувало
11:38
Італійські дослідники створили першого у світі літаючого гуманоїдного робота з реактивними двигунами
11:32
Трамп не впевнений, що удар по ядерному об’єкту Ірану буде успішним – ЗМІ
11:30
відеоЗеленський поклав квіти до будинку в Києві, де Росія вбила ракетою 23 людини
11:09
В Ірані понад пів доби не працює інтернет
11:08
Рада забрала в Довгого мандат – у парламенті новий антирекорд нардепів
11:04
Фраза Мерца про "брудну роботу" Ізраїлю викликала хвилю критики в Німеччині
10:54
футболЛьвівські "Карпати" оголосили про трансфер бразильського півзахисника
10:54
фотоРосіяни обстріляли Костянтинівку: одна людина загинула, ще одна – поранена
Усі новини...
Реклама:
Реклама: