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Воздушные силы: Россия подняла в небо два Ту-95МС с "Оленьи"

Ольга ГлущенкоВторник, 17 июня 2025, 00:34
Воздушные силы: Россия подняла в небо два Ту-95МС с Оленьи
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ БОМБАРДИРОВЩИК ТУ-95. ФОТО DEFENCE-UA.COM

В ночь на 17 июня Воздушные силы сообщили о взлете 2-х бортов Ту-95МС с российского аэродрома "Оленья".

Источник: Воздушные силы

Детали: В ВС отметили, что зафиксирована активность 2-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), совершающих полет в юго-восточном направлении.

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Дословно Воздушные силы: "В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!"

Воздушные силы ВСУавиароссийско-украинская война
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