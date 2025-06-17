Воздушные силы: Россия подняла в небо два Ту-95МС с "Оленьи"
Вторник, 17 июня 2025, 00:34
В ночь на 17 июня Воздушные силы сообщили о взлете 2-х бортов Ту-95МС с российского аэродрома "Оленья".
Источник: Воздушные силы
Детали: В ВС отметили, что зафиксирована активность 2-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), совершающих полет в юго-восточном направлении.
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Дословно Воздушные силы: "В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!"