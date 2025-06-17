Британія та її союзники з G7 анонсують нові санкції проти Росії

Велика Британія та її союзники з G7, як очікується, у вівторок анонсують нові санкції проти Росії.

Джерело: "Європейська правда", Sky News з посиланням на повідомлення уряду Британії

Деталі: "Я хочу співпрацювати з усіма нашими партнерами з G7, щоб обмежити енергетичні доходи Росії та зменшити кошти, які вона може вкладати у свою незаконну війну", – наводять в уряді слова прем’єра Кіра Стармера.

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Велика Британія вже ввела санкції проти понад 2300 осіб, організацій та суден у рамках санкцій проти Росії після вторгнення в Україну в 2022 році.

Очікується, що Стармер виступить з промовою, в якій він стверджуватиме, що "Росія не має всіх козирів у руках", і закличе союзників "скористатися цим моментом, щоб посилити економічний тиск і показати Путіну, що в його інтересах – і в інтересах Росії – продемонструвати, що він серйозно налаштований на мир".

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що все ще вірить, що Вашингтон може підтримати посилення санкцій проти Росії, незважаючи на те, що Дональд Трамп раніше припускав протилежне.

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Трамп у понеділок припустив, що не буде вводити подальші санкції проти Росії, оскільки європейці повинні "зробити це першими" і "санкції коштують нам багато грошей". Після цього Трамп залишив зустріч у Кананаскісі на день раніше, а це означає, що він пропустить заплановану на вівторок зустріч G7 з президентом України Володимиром Зеленським.