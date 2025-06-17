У Трампа згорнули робочу групу, яка мала розробити стратегії тиску на Росію – ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа нещодавно згорнула міжвідомчу робочу групу, яка мала напрацювати стратегії тиску на Росію задля прискорення мирних переговорів з Україною.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням Reuters

Деталі: За словами трьох американських посадовців, з якими спілкувалось агентство, робоча група була створена навесні, але почала втрачати імпульс вже в травні, коли учасники зрозуміли, що Трамп не зацікавлений у більш жорсткій позиції щодо Москви.

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Reuters акцентує, що попри передвиборчу обіцянку завершити війну в Україні в "перший день" свого президентства, Трамп дедалі більше розчаровується через відсутність результатів. Він почав говорити, що США можуть взагалі відмовитися від посередницької ролі у врегулюванні війни.

Через це, за словами співрозмовників, робота групи "втратила сенс".

"Наприкінці вона зупинилася, бо президент не підтримував її. Здавалося, що він хоче не більше, а менше", – сказав один із посадовців.

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Reuters зауважує, що раніше не розголошували інформацію про існування цієї робочої групи.

Співрозмовники стверджують, що остаточний удар по групі завдали приблизно 3 тижні тому, коли більшість членів Ради нацбезпеки Білого дому – зокрема всю команду, яка займалася війною в Україні, – звільнили в рамках масштабної "чистки".

Робоча група була створена й координувалася високопоставленими працівниками Ради нацбезпеки, але в неї входили представники Держдепартаменту, Мінфіну, Пентагону та розвідки. Серед учасників був і головний радник Ради з питань Європи та Росії Ендрю Пік, якого усунули у травні.

Втім, один із посадовців зазначив, що Трамп у будь-який момент може вирішити зайняти жорсткішу позицію щодо Росії, незалежно від існування цієї групи, оскільки вона лише мала підготувати для нього відповідні варіанти дій.

За словами співрозмовників, цю робочу групу сформували в березні чи квітні, коли деякі радники Трампа почали сумніватися в готовності Кремля до компромісів, а риторика Трампа почала змінюватися у бік менш поблажливої щодо очільника РФ Володимира Путіна.

Зазначається, що в межах роботи групи обговорювали, як США могли б стимулювати або тиснути на колишні радянські республіки, а також країни Східної Європи й Азії, щоб обмежити постачання товарів і енергоносіїв до Росії й з Росії.

Чи знав сам Трамп про створення або розпуск цієї групи – невідомо.

Посадовці відмовилися обговорювати деталі напрацювань групи через їх чутливий характер, але підтвердили, що на момент закриття вона все ще перебувала на стадії "мозкового штурму". Її робота не була пов’язана із санкційним пакетом у Сенаті США.

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