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У Трампа свернули рабочую группу, которая должна была разработать стратегии давления на РФ – СМИ

Уляна Кричковская, Ирина БалачукВторник, 17 июня 2025, 14:40
У Трампа свернули рабочую группу, которая должна была разработать стратегии давления на РФ – СМИ
Президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп. Фото иллюстративное с сайта ОП

Администрация президента США Дональда Трампа недавно свернула межведомственную рабочую группу, которая должна была разработать стратегии давления на Россию для ускорения мирных переговоров с Украиной.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой Reuters

Детали: По словам трех американских чиновников, с которыми общалось агентство, рабочая группа была создана весной, но начала терять импульс уже в мае, когда участники поняли, что Трамп не заинтересован в более жесткой позиции по Москве.

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Reuters акцентирует, что несмотря на предвыборное обещание завершить войну в Украине в "первый день" своего президентства, Трамп все больше разочаровывается из-за отсутствия результатов. Он начал говорить, что США могут вообще отказаться от посреднической роли в урегулировании войны.

Из-за этого, по словам собеседников, работа группы "потеряла смысл".

"В конце она остановилась, потому что президент не поддерживал ее. Казалось, что он хочет не больше, а меньше", – сказал один из чиновников.

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Reuters отмечает, что ранее не разглашали информацию о существовании этой рабочей группы.

Собеседники утверждают, что окончательный удар по группе нанесли примерно 3 недели назад, когда большинство членов Совета нацбезопасности Белого дома – в частности всю команду, которая занималась войной в Украине, – уволили в рамках масштабной "чистки".

Рабочая группа была создана и координировалась высокопоставленными сотрудниками Совета нацбезопасности, но в нее входили представители Госдепартамента, Минфина, Пентагона и разведки. Среди участников был и главный советник Совета по вопросам Европы и России Эндрю Пик, которого отстранили в мае.

Впрочем, один из чиновников отметил, что Трамп в любой момент может решить занять более жесткую позицию в отношении России, независимо от существования этой группы, поскольку она лишь должна была подготовить для него соответствующие варианты действий.

По словам собеседников, эту рабочую группу сформировали в марте или апреле, когда некоторые советники Трампа начали сомневаться в готовности Кремля к компромиссам, а риторика Трампа начала меняться в сторону менее снисходительной в отношении главы РФ Владимира Путина.

Отмечается, что в рамках работы группы обсуждали, как США могли бы стимулировать или давить на бывшие советские республики, а также страны Восточной Европы и Азии, чтобы ограничить поставки товаров и энергоносителей в Россию и из России.

Знал ли сам Трамп о создании или роспуске этой группы – неизвестно.

Чиновники отказались обсуждать детали наработок группы из-за их чувствительного характера, но подтвердили, что на момент закрытия она все еще находилась на стадии "мозгового штурма". Ее работа не была связана с санкционным пакетом в Сенате США.

Предыстория:

  • 16 июня Трамп заявил, что исключение России из "Группы восьми" в 2014 году было "большой ошибкой", и если бы этого не произошло, то в Украине не было бы войны. В то же время президент США признал, что сейчас возвращение России в формат вряд ли возможно, потому что "прошло очень много времени".
  • Стоит отметить, что тогда Трамп досрочно покинул саммит G7, где планировалась встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским, объяснив это "понятными причинами".

СШАТрампУкраинаРосcия
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