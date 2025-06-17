Фіцо заявив що Словаччині "пасував би нейтралітет"

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо вважає, що нейтральний статус був би вигідним для його країни в умовах нинішньої міжнародної ситуації.

Джерело: Фіцо під час візиту до Міністерства економіки, де проходив день звітності, цитує Aktuality, "Європейська правда"

Деталі: На думку Фіцо, "світ змінюється".

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"Якщо говорити про мене особисто, то скажу вам, що в ці безглузді часи озброєння, коли зброярські компанії потирають руки так само як це робили фармацевтичні компанії під час Covid, нейтралітет дуже пасував би Словаччині", – заявив прем’єр Фіцо.

За його словами, питання нейтралітету він уже порушував "дуже офіційно і дуже чітко", однак визнав, що рішення щодо цього не залежить лише від нього.

Заява прем’єра пролунала напередодні круглого столу з президентом Петером Пеллегріні, де представники парламентських партій мали обговорити питання збільшення оборонного бюджету.

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Реакція опозиції була миттєвою. Лідер найпотужнішої опозиційної сили "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка назвав слова Фіцо скандальними та звинуватив його у прагненні вивести країну з Північноатлантичного альянсу.

"Роберт Фіцо марить про нейтралітет. Він фактично ставить під сумнів наше членство в НАТО, що є основою нашої безпеки. Це руйнує зовнішню політику Словаччини та грає на руку Путіну", – заявив Шимечка.

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