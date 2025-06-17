Фицо заявил что Словакии "подошел бы нейтралитет"

Премьер Словакии Роберт Фицо считает, что нейтральный статус был бы выгодным для его страны в условиях нынешней международной ситуации.

Источник: Фицо во время визита в Министерство экономики, где проходил день отчетности, цитирует Aktuality, "Европейская правда"

Детали: По мнению Фицо, "мир меняется".

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"Если говорить обо мне лично, то скажу вам, что в эти бессмысленные времена вооружения, когда оружейные компании потирают руки так же, как это делали фармацевтические компании во время Covid, нейтралитет очень подходил бы Словакии", - заявил премьер Фицо.

По его словам, вопрос нейтралитета он уже поднимал "очень официально и очень четко", однако признал, что решение по этому поводу не зависит только от него.

Заявление премьера прозвучало накануне круглого стола с президентом Петером Пеллегрини, где представители парламентских партий должны были обсудить вопрос увеличения оборонного бюджета.

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Реакция оппозиции была мгновенной. Лидер самой мощной оппозиционной силы "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка назвал слова Фицо скандальными и обвинил его в стремлении вывести страну из Североатлантического альянса.

"Роберт Фицо грезит о нейтралитете. Он фактически ставит под сомнение наше членство в НАТО, что является основой нашей безопасности. Это разрушает внешнюю политику Словакии и играет на руку Путину", - заявил Шимечка.