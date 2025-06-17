На вулиці Житомира чоловік застрелив жінку і наклав на себе руки

У Житомирі 17 червня сталася стрілянина, в результаті якої є загиблі.

Джерело: "Житомир.info", "Суспільне.Житомир", пресслужба Нацполіції в коментарі УП

Деталі: Про інцидент виданню повідомили читачі та надіслали фото з тілом чоловіка, яке лежить на дорозі в калюжі крові на вулиці Святослава Ріхтера.

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"Тільки що на Ріхтера чоловік застрелив дружину, а потім себе", – повідомив читач близько 16:00.

Зі слів свідків, яких опитувало "Суспільне", подія відбулася біля місцевого кафе.

Оновлено: Як повідомили "Українській правді" в пресслужбі Нацполіції, повідомлення про стрілянину на вулиці Ріхтера надійшло до правоохоронців близько 16 години.

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За попередніми даними, чоловік (віком 63 роки) підійшов до автівки Peugeot, в якій перебувала його колишня дружина (36 років), і кілька разів вистрелив у неї, після чого застрелився.

Кілька джерел повідомили Житомир.info, що загиблий – колишній боєць батальйону "Айдар", юрист Олександр Федосюк (позивний "Бех").