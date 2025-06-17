Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На улице Житомира мужчина застрелил женщину и совершил самоубийство

Валентина РоманенкоВторник, 17 июня 2025, 17:25
На улице Житомира мужчина застрелил женщину и совершил самоубийство
фото: "Суспільне.Житомир"

В Житомире 17 июня произошла стрельба, в результате которой есть погибшие.

Источник: "Житомир.info", "Суспільне.Житомир", пресс-служба Нацполиции в комментарии УП

Детали: Об инциденте изданию сообщили читатели и прислали фото с телом мужчины, которое лежит на дороге в луже крови на улице Святослава Рихтера.

Реклама:

"Только что на Рихтера мужчина застрелил жену, а потом себя", - сообщил читатель около 16:00.

По словам свидетелей, которых опрашивало "Суспільне", происшествие имело место возле местного кафе.

Обновлено: Как сообщили "Украинской правде" в пресс-службе Нацполиции, сообщение о стрельбе на улице Рихтера поступило в милицию около 16 часов.

РЕКЛАМА:

По предварительным данным, мужчина (в возрасте 63 года) подошел к машине Peugeot, в которой находилась его бывшая жена (36 лет), и несколько раз выстрелил в нее, после чего застрелился.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - сказали журналистам в пресс-службе полиции.

Несколько источников сообщили "Житомир.info", что погибший - бывший боец батальона "Айдар", юрист Александр Федосюк (позывной "Бех").

Житомиркриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Больной СМА Назарий Гусаков отверг обвинения в махинациях: говорит, бесплатных лекарств не хватало
Рада забрала у Довгого мандат – в парламенте новый антирекорд нардепов
Bloomberg: Американские чиновники готовятся к возможному удару по Ирану в ближайшие дни
КСУ за более чем 3 года не смог растолковать конституционность множественного гражданства
Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но подписывать с ним ничего не будет
Наступление РФ на Константиновку: Силы обороны отбили большой штурм и уничтожили 18 бронемашин
Все новости...
Житомир
В Житомире мужчина бросил гранату в людей возле магазина и скрылся: 6 пострадавших
В Житомире горит мусорный полигон: школы перевели на дистанционное обучение
В ТЦК заявили, что в Житомире мужчина, которого везли на ВВК, применил перцовый газ и сбежал
Последние новости
12:33
Правительство Швеции одобрило увеличение расходов на оборону
12:25
Исчез во время прогулки в лесу: на Прикарпатье в течение двух суток разыскивают пятилетнего мальчика
12:24
колонкаNot great, not terrible. Как сборная Украины по футболу провела молодежный Евро
12:21
Россия уже на грани перехода в рецессию - глава Минэкономразвития РФ
12:11
Ужин с Ткачом, запись УП-2 и "Великий натуралист" от Ваоне: УП объявляет аукцион с тремя лотами
11:57
Больной СМА Назарий Гусаков отверг обвинения в махинациях: говорит, бесплатных лекарств не хватало
11:38
Итальянские исследователи создали первого в мире летающего гуманоидного робота с реактивными двигателями
11:32
Трамп не уверен, что удар по ядерному объекту Ирана будет успешным – СМИ
11:30
видеоЗеленский возложил цветы к дому в Киеве, где Россия убила ракетой 23 человека
11:09
В Иране более полусуток не работает интернет
Все новости...
Реклама:
Реклама: