На улице Житомира мужчина застрелил женщину и совершил самоубийство

В Житомире 17 июня произошла стрельба, в результате которой есть погибшие.

Источник: "Житомир.info", "Суспільне.Житомир", пресс-служба Нацполиции в комментарии УП

Детали: Об инциденте изданию сообщили читатели и прислали фото с телом мужчины, которое лежит на дороге в луже крови на улице Святослава Рихтера.

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"Только что на Рихтера мужчина застрелил жену, а потом себя", - сообщил читатель около 16:00.

По словам свидетелей, которых опрашивало "Суспільне", происшествие имело место возле местного кафе.

Обновлено: Как сообщили "Украинской правде" в пресс-службе Нацполиции, сообщение о стрельбе на улице Рихтера поступило в милицию около 16 часов.

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По предварительным данным, мужчина (в возрасте 63 года) подошел к машине Peugeot, в которой находилась его бывшая жена (36 лет), и несколько раз выстрелил в нее, после чего застрелился.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - сказали журналистам в пресс-службе полиции.

Несколько источников сообщили "Житомир.info", что погибший - бывший боец батальона "Айдар", юрист Александр Федосюк (позывной "Бех").