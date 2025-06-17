Трамп обурився, що ЄС не запропонував США "справедливої" торговельної угоди

Після зустрічі з Урсулою фон дер Ляєн президент США Дональд Трамп звинуватив Євросоюз у тому, що той не пропонує "справедливої" торговельної угоди для Сполучених Штатів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Така критика Трампа прозвучала через кілька годин після його першої офіційної зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

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"Ми ведемо переговори, але я не вважаю, що вони пропонують справедливу угоду. Вони або укладуть вигідну угоду, або просто заплатять те, що ми скажемо", – заявив він.

Також американський президент повторив свою давню думку, що ЄС був створений для того, щоб "завдати шкоди США в торгівлі".

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