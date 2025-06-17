Трамп обурився, що ЄС не запропонував США "справедливої" торговельної угоди
Вівторок, 17 червня 2025, 17:47
Після зустрічі з Урсулою фон дер Ляєн президент США Дональд Трамп звинуватив Євросоюз у тому, що той не пропонує "справедливої" торговельної угоди для Сполучених Штатів.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico
Деталі: Така критика Трампа прозвучала через кілька годин після його першої офіційної зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
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"Ми ведемо переговори, але я не вважаю, що вони пропонують справедливу угоду. Вони або укладуть вигідну угоду, або просто заплатять те, що ми скажемо", – заявив він.
Також американський президент повторив свою давню думку, що ЄС був створений для того, щоб "завдати шкоди США в торгівлі".
Нагадаємо:
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- 16 червня, Трамп провів свою першу двосторонню зустріч з фон дер Ляєн. У підсумку вони доручили своїм командам "прискорити роботу над укладенням хорошої і справедливої угоди".
- 23 травня Трамп заявив про необхідність запровадження 50% мита на імпорт товарів з Європейського Союзу. Він аргументував це тим, що перемовини з ЄС "не просуваються".
- Вже через кілька днів Трамп погодився відкласти запровадження 50-відсоткових мит на товари з ЄС і продовжити торговельні переговори до 9 липня після розмови з фон дер Ляєн.
- Також варто зазначити, що 28 травня Суд міжнародної торгівлі США постановив, що президент США перевищив свої повноваження, запровадивши масштабні тарифи проти усіх країн світу. Адміністрація Трампа негайно подала апеляцію.