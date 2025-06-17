Трамп возмутился, что ЕС не предложил США "справедливой" торговой сделки

После встречи с Урсулой фон дер Ляйен президент США Дональд Трамп обвинил Евросоюз в том, что тот не предлагает "справедливой" торговой сделки для Соединенных Штатов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Такая критика Трампа прозвучала через несколько часов после его первой официальной встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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"Мы ведем переговоры, но я не считаю, что они предлагают справедливую сделку. Они либо заключат выгодную сделку, либо просто заплатят то, что мы скажем", – заявил он.

Также американский президент повторил свою давнюю мысль, что ЕС был создан для того, чтобы "нанести ущерб США в торговле".

Напомним:

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