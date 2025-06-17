Трамп возмутился, что ЕС не предложил США "справедливой" торговой сделки
Вторник, 17 июня 2025, 17:47
После встречи с Урсулой фон дер Ляйен президент США Дональд Трамп обвинил Евросоюз в том, что тот не предлагает "справедливой" торговой сделки для Соединенных Штатов.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico
Детали: Такая критика Трампа прозвучала через несколько часов после его первой официальной встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
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"Мы ведем переговоры, но я не считаю, что они предлагают справедливую сделку. Они либо заключат выгодную сделку, либо просто заплатят то, что мы скажем", – заявил он.
Также американский президент повторил свою давнюю мысль, что ЕС был создан для того, чтобы "нанести ущерб США в торговле".
Напомним:
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- 16 июня Трамп провел свою первую двустороннюю встречу с фон дер Ляйен. В итоге они поручили своим командам "ускорить работу над заключением хорошей и справедливой сделки".
- 23 мая Трамп заявил о необходимости введения 50% пошлины на импорт товаров из Европейского Союза. Он аргументировал это тем, что переговоры с ЕС "не продвигаются".
- Уже через несколько дней Трамп согласился отложить введение 50-процентных пошлин на товары из ЕС и продолжить торговые переговоры до 9 июля после разговора с фон дер Ляйен.
- Также стоит отметить, что 28 мая Суд международной торговли США постановил, что президент США превысил свои полномочия, введя масштабные тарифы против всех стран мира. Администрация Трампа немедленно подала апелляцию.